17.03.2020 (17:30)

В Центре военно-тактических игр парка «Патриот» прошёл турнир по страйкболу

В минувшие выходные на территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот» прошёл турнир по страйкболу Unreal Tournament – «Panda’s».

В соревнованиях приняли участие семь команд из Москвы и Санкт-Петербурга, а также воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского.

«Мы решили провести соревнования в парке «Патриот» по одной простой причине — здесь универсальный учебно-тренировочный комплекс площадью более 27 га для отработки элементов боевой подготовки», — поделился организатор турнира.

Unreal Tournament – «Panda’s» — это военно-тактические соревнования, где команды экипированы в соответствии с военными стандартами и решают тактические задачи со страйкбольным оружием.

Турнир состоял из трех этапов: «Автомобиль», «Стрельба в движении» и «Освобождение заложника». Штрафная система велась по правилам Федерация тактико-циклической стрельбы. Главным критерием была чистота выполнения этапов.

Участники показали высокий профессиональный уровень подготовки, продемонстрировав захватывающую и зрелищную игру. Битва была красочная и оживленная.

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