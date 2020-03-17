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17.03.2020 (17:15)

Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила отряд кораблей условного противника в рамках сдачи курсовой задачи

В рамках сдачи курсовой задачи малые ракетные корабли Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по надводным целям в морских полигонах Балтийского флота.

В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Пассат» и «Ливень» успешно выполнила электронные ракетные пуски по отряду боевых кораблей условного противника. В роли ОБК «противника» выступили малые ракетные катера, в данный момент также выполняющие задачи в море. Ракетная стрельба выполнялась кораблями с использованием противокорабельных ракетных комплексов.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы выполнялись в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

На следующем этапе выхода в море кораблям предстоит выполнить совместные артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, и отработать упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провести ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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