17.03.2020 (17:00)

Расчеты С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути

Боевые расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности.

Расчеты, получив сигнал о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели.

Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, выполнявшими задачи по ведению радиолокационной разведки воздушного пространства.

Авиагруппу условного противника обозначали бомбардировщики Су-24 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Северного флота.

Подобные тренировки для боевых расчётов ЗРС С-400 «Триумф» проводятся регулярно, в соответствии с планом боевой подготовки полка.

Справочно:

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

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