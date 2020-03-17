17.03.2020 (16:45)
На полигоне Поливно началось тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном Ульяновского соединения ВДВ
На полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Виктора Гуназа началось тактическое учение с боевой стрельбой десантно-штурмового батальона.
В ходе мероприятия личный состав батальона отработает тактические действия десантно-штурмовых подразделений, вопросы ведения активных действий при выполнении учебно-боевых задач с освоением новых приемов и способов выполнения миротворческих задач в условиях активного противодействия условных незаконных вооруженных формирований.
По итогам учения будет оценен уровень профессионально-должностной подготовки офицеров и профессиональных навыков личного состава группы по всем предметам боевой подготовки. Все занятия проходят под контролем руководства соединения, которое даст итоговую оценку подразделениям.
В мероприятии принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.