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17.03.2020 (16:45)

На полигоне Поливно началось тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном Ульяновского соединения ВДВ

На полигоне Поливно в Ульяновской области под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Виктора Гуназа началось тактическое учение с боевой стрельбой десантно-штурмового батальона.

В ходе мероприятия личный состав батальона отработает тактические действия десантно-штурмовых подразделений, вопросы ведения активных действий при выполнении учебно-боевых задач с освоением новых приемов и способов выполнения миротворческих задач в условиях активного противодействия условных незаконных вооруженных формирований.

По итогам учения будет оценен уровень профессионально-должностной подготовки офицеров и профессиональных навыков личного состава группы по всем предметам боевой подготовки. Все занятия проходят под контролем руководства соединения, которое даст итоговую оценку подразделениям.

В мероприятии принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Учения , Боевая подготовка
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