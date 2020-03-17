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17.03.2020 (16:30)

С десантниками десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведено занятие по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бурятии, на полигоне Сосновый бор под Улан-Удэ проведено плановое занятие по огневой подготовке.

К занятию привлекались военнослужащие десантно-штурмового и разведывательного батальонов, а также сборная команда соединения, проходящая подготовку к отборочному этапу конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) соединений «Десантный взвод-2020». На огневой подготовке десантники отработали нормативы по подготовке штатного оружия к бою и выполнили упражнения контрольных стрельб из 5,45-мм автомата АК-74М, 12,7-мм крупнокалиберного пулемета НСВС «Утес», 7,62-мм пулемета ПКМ, снайперской винтовки СВД-С, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7Д.

На занятии, в котором приняло участие более 800 военнослужащих подразделений соединения, были развернуты точки для отработки нормативов по разборке и сборке оружия на время и изучения положения курса стрельб.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ , Десантный взвод
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