17.03.2020 (16:15)

В общевойсковой армии ЗВО проведено более 120 тактических учений в зимнем периоде обучения

На полигонах общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской областях и в Коломне Московской области прошло уже более 120 тактических и специальных учений в текущем зимнем периоде обучения.

Динамика роста и средняя оценка не ниже «хорошо» показывает рост профессиональной и должностной подготовки военнослужащих общевойсковой армии ЗВО. Увеличение качественных показателей над количественными создается за счет модульной системы подготовки занятий, новых методов и форм в подготовке офицеров управления в тактическом звене от рот и батальонов до полков, бригад и дивизий с учетом современного и передового опыта локальных конфликтов последних лет.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные, зенитные, ракетные и специальные подразделения, а также подразделения тыла и связи общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более 15 тыс. поставленных вводных задач в ходе тактических и специальных учений на полигонах в 6 регионах базирования Западного военного округа.

Особенностью при проведении плановых батальонных тактических учений в текущем зимнем периоде обучения являлась применение командирами оригинальных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных маневров.

Всего в тактических учениях приняло участие более 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

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