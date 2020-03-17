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17.03.2020 (16:00)

Российские военные уничтожили противника в ходе учения в предгорьях Памира

Военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, уничтожили высокомобильные отряды противника в ходе тактического учения, стартовавшего сегодня на высокогорном полигоне Ляур.

По легенде учений экипажи танков Т-72 в ходе маневренной обороны остановили прорыв через высокогорный хребет усиленных бронетехникой мобильных отрядов противника.

Уничтожив назначенные цели, танкисты создали условия для перегруппировки мотострелковых, минометных и разведывательных подразделений, находящихся в обороне.

В ходе преследования отступающего противника, военнослужащие отработали тактику поисковых и рейдовых действий. Точность поражения противника обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», также проводивших объективный контроль выполнения огневых задач.

Всего к учению привлекалось более 600 военнослужащих, в том числе из состава горных, разведывательных, танковых и артиллерийских подразделений и более 100 единиц тяжелого вооружения и специальной военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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