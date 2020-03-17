17.03.2020 (16:00)
Российские военные уничтожили противника в ходе учения в предгорьях Памира
Военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений 201-ой российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, уничтожили высокомобильные отряды противника в ходе тактического учения, стартовавшего сегодня на высокогорном полигоне Ляур.
По легенде учений экипажи танков Т-72 в ходе маневренной обороны остановили прорыв через высокогорный хребет усиленных бронетехникой мобильных отрядов противника.
Уничтожив назначенные цели, танкисты создали условия для перегруппировки мотострелковых, минометных и разведывательных подразделений, находящихся в обороне.
В ходе преследования отступающего противника, военнослужащие отработали тактику поисковых и рейдовых действий. Точность поражения противника обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», также проводивших объективный контроль выполнения огневых задач.
Всего к учению привлекалось более 600 военнослужащих, в том числе из состава горных, разведывательных, танковых и артиллерийских подразделений и более 100 единиц тяжелого вооружения и специальной военной техники.