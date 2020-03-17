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17.03.2020 (15:45)

Около 300 кемеровских юнармейцев приняли участие в военно-спортивной игре «Во славу Отечества»

В Кемеровской области 290 юнармейцев приняли участие в ХI зимней военно-спортивной игре «Во славу Отечества», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами и судьями соревнований выступали представители военного комиссариата Кемеровской области и регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Программа игры была разделена на два блока дисциплин. Блок «Начальная военная подготовка юнармейца» включал состязания по строевой подготовке, неполную разборку/сборку автомата Калашникова, рукопашный бой, конкурс «Электронный тир» и тактическую игру «Специальное задание».

Во втором блоке «Военно-спортивная подготовка юнармейца» проводились соревнования по спортивному лазертагу, перетягиванию каната, а также конкурсы «К службе в армии готов!», «Основы медицинских знаний» и творческие состязания.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Разведчик» из города Белова, второе место — команда «Юность в погонах» города Прокопьевска, 3 место — команда «Доброволец» из Кемерова. Победителям зимней игры в общекомандном зачете вручены дипломы, кубки и сертификаты.

ХI зимняя военно-спортивная игра Кемеровской области «Во славу Отечества» стала важным этапом развития военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
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