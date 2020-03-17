17.03.2020 (15:30)

В ЦВО стартовал армейский этап конкурса полевой выучки «Соколиная охота»

На полигоне в Оренбургской области стартовал окружной этап конкурса расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» в рамках АрМИ-2020.

В состязаниях принимают участие военнослужащие подразделений беспилотной авиации общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО). Лучшие расчеты беспилотных летальных аппаратов «Орлан-10» и «Застава», «Тахион» и «Элерон» будут бороться за право представить свое объединение на окружном этапе.

Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, выполнят нормативы по наземной подготовке летательного аппарата, оборудованию стартовой площадки, пилотированию в различных погодных условиях с учетом различных вводных.

Критериями оценки расчетов станут временные показатели, затраченные на ведение воздушной разведки и корректировку огня артиллерии. Участникам соревнования предстоит вести поиск, обнаружение и уточнение координат разведываемых объектов в дневное и ночное время.

Всего к армейскому этапу привлечены более 50 военнослужащих и 12 комплексов беспилотной авиации. Окружной этап ЦВО пройдет в апреле на горном полигоне Кара-Хак в Республике Тыва.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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