17.03.2020 (15:15)

На Балтийском флоте прошло учение по переброске боевой техники на быстроходных десантных катерах

В рамках учения в Военной гавани г. Балтийска бронетранспортеры БТР-82А в кратчайшие сроки погрузились на десантные катера для отработки элементов морской десантной операции. После завершения погрузочных мероприятий катера совершили переход морем в район проведения высадки морского десанта.

Во время перехода морем экипажи отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях.

По прибытию на место экипажи десантных катеров осуществили имитацию высадки бронетранспортеров с десантом на плав в море.

В учении были задействованы десантные катера «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский Корсаков» бронетранспортеры соединения морской пехоты Балтийского флота.

Следующим этапом мероприятий боевой подготовки станет масштабная высадка морского десанта на необорудованное побережье полигона Хмелевка группой десантных катеров и кораблей.

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