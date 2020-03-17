17.03.2020 (15:00)

Женщины-военнослужащие Северного флота заняли призовые места в региональном конкурсе красоты «Звёздные барышни»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся финал конкурса красоты «Звёздные барышни» среди сотрудниц военных и силовых структур и ведомств. В нём приняли участие представительницы Северного флота. От армии ВВС и ПВО выступили две Полины — Холопова и Пастарнак.

Конкурс состоял из трех этапов. Во время первого участницы продемонстрировали навыки владения оружием в стрелковом клубе, умение работать в коллективе и кулинарное мастерство под руководством шеф-повара одного из мурманских ресторанов.

Спортивный этап конкурса состоял из двух испытаний. Сначала девушкам необходимо было продемонстрировать навыки боевого самбо. Участницы выполняли элементы самообороны под руководством тренера. После демонстрации навыков постоять за себя дамы отправились на фитнес в спортивный клуб, где на отлично выполнили комплекс физических упражнений.

В финале конкурса девушки рассказали о себе, своей работе, увлечениях, пели, танцевали и демонстрировали наряды, сделанные своими руками.

По итогам конкурсной программы Полина Холопова, представлявшая центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота, победила в номинации «Мисс активность». Полина Пастарнак, выступавшая за отдельный смешанный авиационный полк Северного флота, победила в номинации «Мисс очарование» и заняла второе место получив титул «Вице-звездной барышни». Третье место заняла представительница Кольской флотилии разнородных сил Северного флота Екатерина Клименко. Победила в конкурсе «Звёздные барышни» Алёна Костина из Мурманской таможни.

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