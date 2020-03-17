17.03.2020 (14:45)

Десантники Новороссийского и Камышинского соединений в рамках КШУ развернули пункты управления в Крыму и Волгоградской области

Накануне подразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения и Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выдвинулись на полигоны Опук в Крыму и Камышинский в Волгоградской области соответственно, где проходят командно-штабные учения соединений под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В соответствии с замыслом первого этапа учения, с получением сигнала тревоги подразделения десантно-штурмовых соединений провели комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшие степени готовности. После выполнения данных мероприятий личный состав на штатной технике выдвинулся и занял район сосредоточения, развернув пункты управления, где были отработаны мероприятия маскировки и боевого охранения, после чего приступили к планированию действий.

В учениях задействовано свыше 1,5 тыс. десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и десантные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

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