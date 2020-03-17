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17.03.2020 (14:30)

На Камчатке в единую базу проекта «Дорога памяти» загружено около 20 тыс. материалов об участниках Великой Отечественной войны

На Камчатке на пунктах по сбору, обобщению и созданию базы данных об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. загружено уже около 20000 информационных материалов, в том числе свыше 5000 фотографий.

Все эти данные предназначены для передачи в Единый информационный массив проекта Минобороны России «Дорога памяти».

Всего на территории Камчатского края сейчас развернуто 83 пункта по сбору информационных материалов, на них трудятся более 150 человек.

Стационарные пункты работают в военных комиссариатах, многофункциональных центрах, библиотеках городов и муниципальных образований края. Также действуют и несколько мобильных пунктов, работу которых обеспечивают юнармейцы и волонтеры.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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