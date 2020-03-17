17.03.2020 (14:15)

Артиллеристы танкового объединения ЗВО совершили 500-километровый марш из Московской в Нижегородскую область

В рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа, военнослужащие Таманской и Кантемировской дивизий совершили 500-километровый марш комбинированным способом из Московской в Нижегородскую область.

Военнослужащие осуществили погрузку порядка 10 железнодорожных эшелонов с реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Буревестник» и «Сани». Колесная техника двигалась по дорогам общего пользования в составе автомобильных колон.

Лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями танкового объединения пройдет на полигоне Мулино. В течение месяца военнослужащие выполнят более 200 нормативов по управлению огнем и развертыванию артиллерийских установок. Всего в лагерном сборе примет участие свыше 3,3 тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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