Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.03.2020 (14:15)

Артиллеристы танкового объединения ЗВО совершили 500-километровый марш из Московской в Нижегородскую область

В рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа, военнослужащие Таманской и Кантемировской дивизий совершили 500-километровый марш комбинированным способом из Московской в Нижегородскую область.

Военнослужащие осуществили погрузку порядка 10 железнодорожных эшелонов с реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Буревестник» и «Сани». Колесная техника двигалась по дорогам общего пользования в составе автомобильных колон.

Лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями танкового объединения пройдет на полигоне Мулино. В течение месяца военнослужащие выполнят более 200 нормативов по управлению огнем и развертыванию артиллерийских установок. Всего в лагерном сборе примет участие свыше 3,3 тысяч военнослужащих и более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В окружном этапе танкового биатлона соревнуются экипажи из Приморья и Бурятии
Специалисты войск РХБ защиты ЦВО ликвидировали условную техногенную аварию во время учения на Алтае
Зенитчики ЦВО отразили более 100 воздушных атак условного противника на учении под Оренбургом
Мотострелки ЮВО в Северной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой и авиацией

Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Артиллерия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false