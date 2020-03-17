17.03.2020 (14:00)

В окружном этапе танкового биатлона соревнуются экипажи из Приморья и Бурятии

На полигоне Борзя Новая Восточного военного округа (ВВО) в рамках окружного этапа соревнований «Танковый биатлон» проходит индивидуальная гонка между танковыми экипажами общевойсковых объединений, дислоцируемых в Приморье и Бурятии.

Танкисты проехали три круга протяженностью около 6 километров каждый, состоящие из участков различной сложности. Экипажи танков преодолели такие препятствия, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении. За не преодоление препятствий машина выводилась на площадку штрафного времени, где экипажи выполняли норматив «Контрольный осмотр машины».

После каждого круга танкисты выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет, находящимся на удалении от 600 до 1800 метров. Поражение целей для экипажей осложнилось сильными порывами ветра.

Результаты заезда танковых экипажей на этапе «Индивидуальная гонка» определялись по общему времени за прохождение трассы.

На следующем этапе соревнований танкистов ждёт командная эстафета, а также спортивный этап, где им придется соревноваться в силе и выносливости. В ходе эстафеты стрельба из танковой пушки ведется с ходу, а из спаренного и зенитного пулемета с места.

В тренерский штаб объединения округа, дислоцируемого в Бурятии, входят чемпионы мира по «Танковому биатлону» прошлого года, Иван Осеев и Бато Цыдыпов.

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