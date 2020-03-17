17.03.2020 (13:45)

Специалисты войск РХБ защиты ЦВО ликвидировали условную техногенную аварию во время учения на Алтае

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия по выявлению и ликвидации условной техногенной аварии в Алтайском крае.

По замыслу учения, во время проведения мероприятий по выявлению РХБ обстановки в зоне ответственности военнослужащими было выявлено заражение участка местности. На основе данных биологического контроля, полученного из лаборатории войск РХБ защиты, были предприняты дальнейшие действия для ликвидации аварии. Военнослужащие провели дегазацию и дезактивацию местности с помощью АРС-14КМ, а также приступили к ликвидации условной аварии на опасном объекте.

Во время учения военнослужащие также отработали практические действия по сигналам оповещения, подаваемые команды, выполнение нормативов РХБ защиты на штатной технике и на местности.

В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБ защиты и связи.

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