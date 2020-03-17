17.03.2020 (13:30)

Библиотека Военного учебно-научного центра Сухопутных войск примет участие во Всероссийском конкурсе «Золотой сокол-2020»

Библиотека Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» примет участие в ХIV Всероссийском конкурсе на лучшие результаты культурно-досуговой работы учреждений (подразделений) культуры Российской Федерации «Золотой сокол-2020».

Накануне сотрудники методического отдела Центрального дома Российской Армии изучили и дали рекомендации по вопросам планирования, формам организации библиотечной работы со слушателями и условиям участия в конкурсе «Золотой сокол-2020».

Сотрудники отдела также ознакомились с организацией работы библиотеки, посетили музей академии. По мнению группы сотрудников методического отдела ЦДРА, библиотека академии находится на высоком организационном и творческом уровне.

Библиотека Военного учебно-научного центра Сухопутных войск является одной из крупнейших в вузах Вооруженных Сил Российской Федерации, входит в систему военно-научной информации Минобороны России и по характеру своей деятельности приравнивается к военно-научным библиотекам. Выполняя основную задачу по полному, оперативному библиотечному и информационно-библиографическому обслуживанию читателей, библиотека располагает уникальными раритетными изданиями, являющимися поистине национальным достоянием. Фонд библиотеки — свыше 600 тыс. экземпляров.

В библиотеке действует компьютерная программа с использованием национального коммуникационного формата RUSMARC, что позволяет вести работу с читателями на уровне современных требований. Причем учреждение работает с электронными ресурсами, созданными самостоятельно, имеет удаленный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, активно проводит мероприятия, связанные с функционированием электронной библиотеки Минобороны России.

Структура библиотеки включает в себя абонемент, читальный зал, учебный фонд, отдел обработки и комплектования, библиографический отдел. Информационно-библиографическая работа отдела библиотеки направлена на удовлетворение потребностей в информации профессорско-преподавательского состава и слушателей академии.

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