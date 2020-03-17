17.03.2020 (13:15)

Зенитчики ЦВО отразили более 100 воздушных атак условного противника на учении под Оренбургом

Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Оренбургской области отразили более 100 воздушных атак условного противника.

По замыслу тактических действий, противник планировал нанести авиационный удар по району сосредоточения войск, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» совершили марш в заданный район, развернув и замаскировав технику. Затем операторы комплексов захватили цели и уничтожили авиацию противника электронными пусками. Завершилось учение практическими боевыми стрельбами расчетов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Учение прошло на полигоне Донгуз в рамках полевого выхода войск противовоздушной обороны ЦВО. В мероприятии приняли участие более 700 военнослужащих, было задействоано свыше 100 единиц военной техники.

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