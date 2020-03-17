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17.03.2020 (13:00)

Истребители МиГ-31БМ ЦВО уничтожили условного нарушителя государственной границы в ходе учения в Красноярском крае

Дежурные пары высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа в ходе учения в Сибири уничтожили условного нарушителя государственной границы по целеуказанию экипажа самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

В рамках учения авиарадар А-50 с помощью радиотехнического комплекса «Шмель» обнаружил и опознал цели класса «истребитель», роль которых выполняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Нарушители выполняли маневрирование на малой высоте на удалении около 370 км. Экипажи Миг-31БМ, находящиеся на боевом дежурстве, получили целеуказание на поражение одиночных целей, выполнили наведение и электронные пуски управляемых ракет «воздух-воздух».

В учении было задействовано 7 единиц авиационной техники: 6 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, выполняющих роль нарушителей и дежурных сил, а также самолет ДРЛО А-50, который находился в воздухе более 5 часов и выполнил около 30 наведений на цели.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Самолеты , Центральный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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