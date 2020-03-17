17.03.2020 (12:45)

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой и авиацией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки ЮВО в Северной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой и авиацией

Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, завершили активную фазу двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Тарское.

В учении приняло участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 и беспилотная авиация.

Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста», минометов «Сани», танков Т-90А и стрелкового оружия. При поддержке армейской авиации военнослужащие вели оборону в горно-лесистой местности и удерживали выгодный рубеж.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

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