17.03.2020 (12:45)
Мотострелки ЮВО в Северной Осетии провели двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой и авиацией
Мотострелки соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, завершили активную фазу двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Тарское.
В учении приняло участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-8 и беспилотная авиация.
Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста», минометов «Сани», танков Т-90А и стрелкового оружия. При поддержке армейской авиации военнослужащие вели оборону в горно-лесистой местности и удерживали выгодный рубеж.
Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные решения в управлении штатными и приданными подразделениями в ходе розыгрыша тактических эпизодов.