17.03.2020 (12:30)

Более 2 тыс. артиллеристов ЮВО провели гаубичные дуэли на Кубани



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Артиллеристы общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, провели масштабные «артиллерийские дуэли» в предгорной местности Краснодарского края, используя новейшие самоходные артиллерийские установки САУ 2С19М2 «Мста-С», недавно поступившие на вооружение.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными и буксируемыми гаубицами, минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 15 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе ведения огня.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Всего в учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц военной техники.

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