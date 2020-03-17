Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.03.2020 (12:15)

Спецназ ЮВО провел учение в горах Абхазии

Спецподразделения российской военной базы в Абхазии пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на территорию полевого горного лагеря.

В рамках учения с подразделениями оперативного реагирования на горном полигоне Цабал личный состав военной базы отработал действия по блокированию, подавлению огневых точек и уничтожению ДРГ «противника» с применением современных бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов РПГ-7, пулеметов и новейших автоматов Калашникова АК74-М со специальным навесным оборудованием.

Также был отработан порядок оказания первой медицинской помощи условно раненым военнослужащим. Саперы соединения провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства и фугасы вдоль горных дорог, установленные «противником».

Для обеспечения условий, приближенных к боевым, при отражении атаки военнослужащими было использовано более 50 имитационных зарядов ИМ-120, десятки сигнальных ракет и около 3 тыс. холостых патронов к стрелковому оружию.

В учении были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Саперы ЮВО на Кубани провели учение по подрыву неизвлекаемых взрывных устройств
Подразделения РЭБ ЮВО на учении в Абхазии подавили радиосети и системы навигации
Подразделения ПВО российской военной базы в Абхазии проведут боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области
На Каспийской флотилии стартовали занятия по воздушно-десантной подготовке с морпехами ЮВО

Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Спецназ , Абхазия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false