17.03.2020 (11:30)

Подразделения ПВО российской военной базы в Абхазии проведут боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к автономному полевому выходу на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе которого примут участие в тактическом учении с выполнением боевых стрельб из крупнокалиберного штатного вооружения.

В ходе учебы специалисты ПВО военной базы в составе расчетов отработают задачи тактической, специальной и инженерной подготовки, закрепят навыки занятия и маскировки стартовых позиций, организации системы связи и управления.

В полевых условиях военнослужащие выполнят разведку, сопровождение и поражение условных воздушных целей электронными пусками ракет.

По завершении полевого выхода специалисты ПВО военной базы в ходе тактического учения на полигоне Капустин Яр выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения по воздушным целям. Ведение огня будет производиться как с оборудованных позиций, так и во время короткой остановки при движении в составе колонн.

Всего в мероприятии задействовано около 200 военнослужащих ЮВО и более 40 единиц вооружения и военной техники соединения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

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