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17.03.2020 (11:15)

На Каспийской флотилии стартовали занятия по воздушно-десантной подготовке с морпехами ЮВО

На Каспийской флотилии (КФл) стартовали плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с военнослужащими десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты Южного военного округа (ЮВО).

Подготовка бойцов разделена на несколько этапов: в ходе начального этапа личный состав десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений изучает теоретические основы прыжка с парашютом, материальную часть и приборы, обучается укладке парашютов, подгонке снаряжения, креплению оружия, отрабатывает прыжки на снарядах и тренажёрах воздушно-десантного комплекса.

Наземную подготовку проводят командиры подразделения под контролем и руководством офицеров и инструкторов воздушно-десантной службы, перед которыми стоит задача обучить личный состав выполнению прыжков с парашютом в различных условиях и местности.

Завершающим этапом ВДП является практическое выполнение прыжков с парашютом. К прыжкам допускаются военнослужащие, освоившие программу наземной подготовки и сдавшие зачёты комиссии.

Парашютные прыжки с вертолётов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО запланированы на конец текущей недели, будет задействовано порядка 300 морских пехотинцев отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Воздушно-десантная подготовка
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