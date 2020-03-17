17.03.2020 (11:00)

Водители ЮВО проходят курсы по экстремальному вождению военной техники в горах Абхазии

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курсы специальной подготовки водителей военной колесной техники на сложных участках дорог в условиях горной местности.

Более 400 военнослужащих ЮВО под руководством опытных инструкторов осваивают особенности управлениях тяжелой колесной техники, в т. ч. автомобилей УАЗ, ГАЗ, «Урал» и полноприводных грузовиков КамАЗ «Мустанг», а также современных бронетранспортёров БТР-82А.

В экстремальных условиях водители преодолевают горные реки, овраги, сложные серпантинные участки с большими уклонами и крутыми поворотами, каменные завалы, участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В ходе занятий как в дневное, так и в ночное время водителей обучают управлению военной техникой в населенных пунктах, приемам маневрирования на скоростной трассе, прохождению маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях.

В ходе теоретических занятий водители военной техники соединения закрепили знания правил дорожного движения, изучили требования безопасности, особенности управления и эксплуатации автомобилей и боевой техники.

Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов проходит на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице