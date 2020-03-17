17.03.2020 (10:45)

В горах Дагестана артиллеристы морской пехоты проведут стрельбы с закрытых огневых позиций

Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) завершили подготовку к боевой стрельбе в составе дивизионов и провели занятия по технической подготовке.

Боевая стрельба артиллерийских и миномётных батарей с закрытых огневых позиций будет проводиться в течение недели, расчеты отработают порядка 30 огневых задач и используют более 150 снарядов и мин.

Военнослужащие обслужили вооружение, провели проверку противооткатных устройств, казённой части, ходовых узлов и механизмов гаубиц Д-30 и миномётов. Особое внимание было уделено выверке прицельных приспособлений с использованием выверочных щитов, диагностике оптических прицелов ОП-4М и артиллерийских панорам ПГ-1М, с помощью которых осуществляется стрельба с закрытых огневых позиций.

Военнослужащие из состава взводов управления артиллерийских батарей и дивизионов также подготовили оптические средства разведки и приборы ПАБ-2АМ, ЛПР-1, используемые для разведки, обработки, засечки целей на командно-наблюдательных пунктах и корректировки огня артиллерийских расчётов в ходе боевых стрельб.

Всего к боевой стрельбе на полигоне Аданак привлечено более 200 военнослужащих артиллерийских подразделений ЮВО, задействовано около 50 единиц артиллерийских систем, орудий и миномётов.

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