17.03.2020 (10:30)
Более 250 разведчиков в Северной Осетии совершили восхождение на вершины гор Кавказского хребта
Более 250 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершили подготовку и совершили восхождения на вершины гор Кавказского хребта.
Разведчики действовали в горах Кавказского хребта на высоте более 2,5 тыс. м над уровнем моря в отрыве от главных сил в тылу условного противника, организовывали засады, налеты, наблюдательные посты.
Военнослужащие в полной экипировке весом около 40 кг учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности, природные преграды, в том числе водные.
Занятия проводились днем и ночью как в составе подразделений, так и в одиночном порядке в условиях, максимально приближенных к боевым. При обучении военнослужащих использовался опыт применения разведывательных подразделений в вооруженных конфликтах последних десятилетий.
В течение месяца разведывательные подразделения ЮВО прошли занятия по тактической, инженерной, горной, воздушно-десантной подготовкам, минно-взрывному делу, тренировки по рукопашному и ножевому бою.