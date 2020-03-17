17.03.2020 (10:30)

Более 250 разведчиков в Северной Осетии совершили восхождение на вершины гор Кавказского хребта

Более 250 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершили подготовку и совершили восхождения на вершины гор Кавказского хребта.

Разведчики действовали в горах Кавказского хребта на высоте более 2,5 тыс. м над уровнем моря в отрыве от главных сил в тылу условного противника, организовывали засады, налеты, наблюдательные посты.

Военнослужащие в полной экипировке весом около 40 кг учились преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности, природные преграды, в том числе водные.

Занятия проводились днем и ночью как в составе подразделений, так и в одиночном порядке в условиях, максимально приближенных к боевым. При обучении военнослужащих использовался опыт применения разведывательных подразделений в вооруженных конфликтах последних десятилетий.

В течение месяца разведывательные подразделения ЮВО прошли занятия по тактической, инженерной, горной, воздушно-десантной подготовкам, минно-взрывному делу, тренировки по рукопашному и ножевому бою.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице