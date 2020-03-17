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17.03.2020 (10:15)

В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море проведено плановое учение по противодействию диверсантам

В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море военнослужащие подразделения по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) провели плановое учение по обнаружению и задержанию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

По условиям учения, экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПРДК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая не реагировала на запросы и продолжала движение, игнорируя требования остановиться для досмотра.

Для перехвата нарушителя были задействованы противодиверсионные катера «Грачонок» и патрульные катера «Раптор» с группами боевых пловцов.

Цель была блокирована в акватории бухты, однако, условные диверсанты оказали сопротивление и были нейтрализованы в результате действий военнослужащих подразделения ПДСС.

В учении приняли участие 6 катеров типа «Грачонок» и «Раптор» и порядка 50 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Корабли , Боевая подготовка
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