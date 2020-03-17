17.03.2020 (09:45)

В Белгородской области разведчики Вислинской мотострелковой дивизии ЗВО приблизились к мировому рекорду по прохождению «Тропы разведчика»

Команды разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали свои профессиональные навыки во втором отборочном этапе конкурса Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки-2020», который прошёл на территории Вислинской дивизии в Белгородской области.

С лучшим результатом 47 минут и 41 секунда победу одержали разведчики Вислинской мотострелковой дивизии, которые сократили отставание от рекорда по скорости преодоления «Тропы разведчика» на международном конкурсе в 2019 году.

Разведывательной группе конкурсантов из 10 военнослужащих предстояло преодолеть «Тропу разведчика» длинной 500 метров, которая включала в себя более 20 препятствий на выносливость, специальную подготовку, работу в команде.

Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи труб и каната, прохождение веревочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, проведение диверсии по выведению связи противника на 6 метровой высоте, а также переноска условно раненного члена группы в неудобном положении через 3 метровый ров. В ходе прохождения разведчиков сопровождали звуки выстрелов из пулемета и минометный обстрел условного «противника», контакт с противопехотными минами и растяжками.

Во время движения по полосе разведчикам предстояло заминировать участок железной дороги с помощью имитационных средств: ИМ-82 («Ширас-М»), сапёрного провода СПП-2 и подрывной машинки ПМ-4 (КПМ-1А). Разведчики были снаряжены автоматами Калашникова АК-74М, ручными пулемётами Калашникова (РПК), снайперской винтовкой Драгунова (СВД) и ручным противотанковым гранатомётом РПГ-7В.

Общий вес экипировки каждого разведчика, включая вооружение и боеприпасы, составлял более 15 килограммов.

Всего из более тысячи желающих кандидатов были сформированы 10 разведгрупп, из которых дошли до финала лишь 50 военнослужащих разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа.

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