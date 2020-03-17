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17.03.2020 (09:30)

В Смоленской области состоялся чемпионат Ленинградского объединения ВВС и ПВО по хоккею

В г. Сафоново (Смоленская область) завершился чемпионат Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа по хоккею с шайбой.

В турнире принимали участие 8 команд от соединений и частей непосредственного подчинения. В течении четырёх дней военнослужащие боролись за звание сильнейшей команды объединения.

В финал соревнований вышли команды отдельного вертолётного полка из города Вязьма и дивизии противовоздушной обороны Ленинградской области. В упорной борьбе в основное время победу одержали вертолётчики. Третье место досталось команде смешанной авиационной дивизии из Воронежской области. Помощник командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО полковник Валентин Александров отметил высокий боевой дух, спортивный азарт и командную слаженность, которой предшествовала долгая и упорная подготовка.

Победителю армейского этапа в марте предстоит отстоять честь объединения на чемпионате Западного военного округа по хоккею среди сильнейших команд объединений, соединений и воинских частей и побороться за Кубок командующего войсками округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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