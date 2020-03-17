17.03.2020 (09:00)

Более 10 тысяч человек поклонились Главной иконе Вооруженных Сил России в Калининградской области

Около 10 тысяч человек поклонились Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в Калининградской области.

С 3 по 16 марта святыня побывала в семи городах и поселках Калининградской области — Балтийске, Калининграде, Черняховске, Гусеве, Гвардейске, Янтарном, Донском, где расположены соединения и воинские части Балтийского флота. 18 марта икона будет доставлена на военный аэродром Чкаловск для транспортировки самолетом в г. Кронштадт.

На всем пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Справочно:

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

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