17.03.2020 (08:42)

Спецназ ВВО десантировался и уничтожил важные объекты в тылу «противника»

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, осуществили высадку диверсионных групп в тыл условного противника в рамках состоявшегося тактико-специального учения.

Разведчики выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты 800 метров с использованием современных парашютных систем Д-10.

После приземления в заданном квадрате незнакомой местности, военнослужащие отработали скрытную укладку парашютов и маскировку точки сбора.

Разведчики в режиме радиомолчания совершили марш-бросок в район выполнения специальных задач.

Группы спецназа осуществили диверсии на объектах энергосистемы «противника» и путях подхода к ним, в том числе были «уничтожены» мосты через водные преграды.

Затем подразделения совершили переброску к точке сбора, погрузку в вертолеты и убытие в заданный район.

К мероприятию было привлечено порядка 100 военнослужащих соединения специального назначения.

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