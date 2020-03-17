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17.03.2020 (08:00)

Разведчики ВВО приступили к учениям в полевых условиях в Республике Бурятия

В Республике Буртяия с военнослужащими разведподразделений Восточного военного округа началось практическое показное занятие по ведению разведки военного объекта, в ходе которого, на реальном примере, будут показаны способы и методы определения командных пунктов, станций и узлов связи, сосредоточения техники и складов с боеприпасами.

Кроме того, войсковым разведчикам предстоит отработать вопросы скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил.

Особое внимание будет уделяется приобретению навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки.

Полевой выход разведывательных подразделений, общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия продлится в течении месяца, в нем принимает участие около 200 военнослужащих, задействовано до 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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