17.03.2020 (07:57)

Психологи Амурского объединения ВВО активно участвуют в подборе военнослужащих при формировании парадных расчетов парада Победы

Психологи общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к изучению кандидатов на участие в параде Победы в городе Белогорск Амурской области.

Специалисты психологической работы изучают участников при помощи тестирования и личной беседы, после чего анализируют данные о совместимости и другие характеристики военнослужащих для подготовки рекомендаций командирам. Кроме того, военные психологи обеспечат психологическое сопровождение военнослужащих в ходе многочисленных тренировок подготовки к параду.

Не останутся без внимания и юнармейцы. Дети, участвующие в торжественном прохождении, по желанию, получают квалифицированные советы и помощь от армейских психологов. Помощь направлена на сплочение коллектива юных патриотов и овладении приемами саморегуляции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице