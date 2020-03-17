17.03.2020 (07:19)
Штурмовая авиации ВВО уничтожила позиции условного НВФ в Забайкалье
В Забайкальском крае летчики отдельной штурмовой авиачасти Восточного военного округа выполнили один из элементов летной подготовки – боевые ракетные стрельбы в составе пар и звеньев.
Летчики Су-25см с применением неуправляемых авиационных ракет уничтожили «лагерь» условного НВФ на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй».
По очереди в составе пар и звеньев боевые самолеты выполняли заходы на позиции «боевиков».
Помимо этого, пилоты провели воздушную разведку, усовершенствовали вопросы аэронавигации, обнаружения и классификации наземных целей.
Также, были отработаны задачи по полетам в зоне ПВО условного противника и организации взаимодействия между экипажами.
Всего в ходе выполнения летно-тактических заданий было совершено более 20 самолетовылетов.