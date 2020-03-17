17.03.2020 (07:19)

Штурмовая авиации ВВО уничтожила позиции условного НВФ в Забайкалье

В Забайкальском крае летчики отдельной штурмовой авиачасти Восточного военного округа выполнили один из элементов летной подготовки – боевые ракетные стрельбы в составе пар и звеньев.

Летчики Су-25см с применением неуправляемых авиационных ракет уничтожили «лагерь» условного НВФ на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй».

По очереди в составе пар и звеньев боевые самолеты выполняли заходы на позиции «боевиков».

Помимо этого, пилоты провели воздушную разведку, усовершенствовали вопросы аэронавигации, обнаружения и классификации наземных целей.

Также, были отработаны задачи по полетам в зоне ПВО условного противника и организации взаимодействия между экипажами.

Всего в ходе выполнения летно-тактических заданий было совершено более 20 самолетовылетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице