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17.03.2020 (07:19)

Штурмовая авиации ВВО уничтожила позиции условного НВФ в Забайкалье

В Забайкальском крае летчики отдельной штурмовой авиачасти Восточного военного округа выполнили один из элементов летной подготовки – боевые ракетные стрельбы в составе пар и звеньев.

Летчики Су-25см с применением неуправляемых авиационных ракет уничтожили «лагерь» условного НВФ на специализированном авиационном полигоне «Мухор-Кондуй».

По очереди  в составе пар и звеньев боевые самолеты выполняли заходы на позиции «боевиков».

Помимо этого, пилоты провели воздушную разведку, усовершенствовали вопросы аэронавигации, обнаружения и классификации наземных целей.

Также, были отработаны задачи по полетам в зоне ПВО условного противника и организации взаимодействия между экипажами.

Всего в ходе выполнения летно-тактических заданий было совершено более 20 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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