17.03.2020 (06:51)

Легендарный танк Т-34 впервые возглавит военный парад на 9 мая в Улан-Удэ

В Республике Бурятия специальная комиссия администрации города Улан-Удэ одобрила решение командования общевойскового объединения Восточного военного округа об участии легендарного танка Т-34 в параде на 9 мая к 75-летию Великой Победы.

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона ВВО и представители администрации провели ряд проверок с проездами и разворотами танка по плитке, которую специально привезли к хранилищам военной техники, аналог которой уложен на Площади Советов.

Испытания показали, что восстановленный танк Т-34 сможет впервые возглавить военный парад на 9 мая в городе Улан-Удэ, не повредив при этом плиточное покрытие площади.

Напомним, решением командования общевойсковой армии ВВО танк был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО, несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя.

После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность.

Справочно:

Данный танк был выпущен в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле. В этом же году поступил на вооружение во 2-й гвардейский танковый Тацинский Краснознаменный ордена Суворова корпус.

В августе 1944 года танк участвовал в наступательной операции «Багратион». С октября 1944 г. принимал участие в боях в Восточной Пруссии. 16 января 1945 г. генерал армии И. Д. Черняховский ввёл в бой 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус в направлении Радшен - Краупишкен. Вместе с войсками правого фланга 5-й армии 2-й гвардейский танковый корпус при поддержке авиации атаковал позиции противника на гумбинненском рубеже, где на поле сражения танк был подорван противотанковой миной, о чем свидетельствует трещина в корпусе танка с левой стороны. В 1946 году прошел модернизацию. Вплоть до 1973 года на нем обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии.

В 1973 году в г. Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника.

В связи с выводом советских войск из Монголии и расформированием 39-й армии 2-я гвардейская танковая дивизия в мае 1990 г. была размещена на советской территории (ст. Безречная), расформирована в 2005 г. Регалии дивизии переданы в 245-ю мсд (г. Гусиноозерск).

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