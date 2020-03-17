17.03.2020 (06:20)

В Амурском объединении ВВО впервые в этом году стартовала серия двусторонних тактических учений ротного звена с боевой стрельбой

В соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовала серия ротных тактических учений с боевой стрельбой. Впервые в этом году все учения ротного звена проводятся в двухстороеннем формате, который предусматривает противостояние двух тактических групп друг против друга.

В течение двух недель подразделения отработают современные способы ведения маневренной обороны и стремительных атак. Командиры подразделений будут оценены в способности умело применять приданные силы, разгадывать замысел условного противника и тактически грамотно организовывать бой.

Важным нововведением является то, что более половины тактических действий, включая этап боевой стрельбы, подразделения будут проводить в темное время суток. Это обусловлено анализом современных форм и методов ведения вооруженных конфликтов и развитием тактики общевойскового боя.

К мероприятиям привлечено более 4 тысяч военнослужащих и около 500 единиц боевой и специальной техники, среди которой боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-80БВ и Т-72Б3, артиллерийские минометы «Сани» и «Поднос», а также современные средства разведки «Соболятник», КРУС «Стрелец» и беспилотные летательные аппараты нескольких модификаций.

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