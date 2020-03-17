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17.03.2020 (06:02)

На полигоне «Успеновский» на Сахалине завершилось двухстороннее тактическое учение

На острове Сахалин на полигоне  армейского корпуса Восточного военного округа  «Успеновский» под личным руководством  генерал-лейтенанта Дмитрия Глушенкова  состоялось  двустороннее батальонное тактическое учение.

Тематикой учения была определена сложная тактическая обстановка в ходе которой подразделения вели учебно-боевые действия друг против друга, переходя от одного вида боя к другому. Тактическое учение было проведено  в сложных климатических условиях, что осложнило выполнение поставленных задач.

Особенностью учения стало применение опыта ведения боевых действий в ходе локальных вооруженных конфликтов, в частности для разведки и корректирования огня артиллерии днем и ночью применялись комплексы БпЛА, для повышения мобильности действий обходящих отрядов и рейдовых групп применялись высокоманевренные транспортные средства (снегоходы).

Были созданы группы по борьбе с БпЛА, низколетящими малозаметными дронами противника.

Условного противника уничтожали танковые подразделения на Т-72Б3, прикрытие от авиации осуществляли зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска». В ходе ночного этапа боевой стрельбы огневые задачи выполнили расчеты РСЗО «Град» и экипажи самоходных артиллерийских установок «Гиацинт».

По итогам учения оба батальона оценены на «хорошо», цели двустороннего учения достигнуты в полном объеме, командиром корпуса  дана оценка каждому из командиров в  умении  организовать бой и управление своими подразделениями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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