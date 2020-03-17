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17.03.2020 (05:33)

Свыше 4 тысяч человек смогли принять участие в церковных службах у главной иконы Военно-Морского Флота на Камчатке

Более 4 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала смогли принять участие в церковных службах у главной иконы Военно-Морского Флота за время ее пребывания в частях и соединениях Войск и сил на Северо-востоке России и на Подводных силах Тихоокеанского флота.

Святыню встречали в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор провел молебны и крестный ход, во время которых в храмах у иконы были выставлены почетные караулы.

Главная икона ВМФ с почестями уже перевезена во Владивосток и размещена в Покровском соборе. Планируется, что завтра образ святого апостола Андрея Первозванного самолётом морской авиации Тихоокеанского флота Ан-12 будет доставлен на подмосковный аэродром Астафьево, где его временно помесят в храме Животворящей троицы, а затем передадут в Главное командование Военно-Морского флота.

Икона покровителя ВМФ России – образ святого апостола Андрея Первозванного создана специально для Храма Воскресения Христова - главного храма ВС РФ, который возводится в парке «Патриот», где первую литургию будут совершать в День Победы 9 мая 2020 года.

Икона ранее побывала на Черноморском, Балтийском и Северных флотах и далее продолжила путь по частям и соединениям Тихоокеанского флота. 

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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