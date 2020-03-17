17.03.2020 (04:50)

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» ТОФ отработали на Камчатке нанесение удара по надводным кораблям условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России отрабатывает практические задачи по предназначению.

В рамках полевого выхода подразделение в составе колонны совершило марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы, где военнослужащие выполнили нормативы приведения пусковых установок в готовность и совершенствовали навыки маскировки машин и организацию охранения позиций.

В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам были развернуты на побережье Камчатки, откуда входе учения выполнили электронные пуски ракет по десантному отряду кораблей условного противника. После выполнения упражнений техника скрытно сменила позиции.

К отработке задач полевого выхода привлечено около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения.

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