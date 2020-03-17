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17.03.2020 (04:22)

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» провел в Японском море стрельбы по береговым, морским и воздушным целям

В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль (БДК) «Ослябя» вышел в Японское море для отработки задач боевой подготовки.

В рамках сдачи элементов второй курсовой задачи корабль отработал организацию противовоздушной обороны с выполнением артиллерийской стрельбы по имитированной воздушной цели.

Далее в морском полигоне огонь из 57-мм артиллерийских установок АК-725 велся по буксируемому артиллерийскому щиту.

Чуть позднее, сменив позицию, БДК «Ослябя» нанес удар артиллерией по береговым целям, имитировавшим боевую технику условного противника, закрепившегося на побережье.

Экипаж корабля продолжил выполнение практических задач в море.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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