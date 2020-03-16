16.03.2020 (23:55)
Наземные средства ВКС приняли на управление российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М»
Стартовавшая сегодня, 16 марта, в 21 час 28 минут (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М». Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата «Глонасс-М» на орбиту разгонным блоком «Фрегат» прошли в штатном режиме.
С космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.
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