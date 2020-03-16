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16.03.2020 (23:25)

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

В понедельник, 16 марта, в 21 час 28 минут (мск) с пусковой установки (ПУ) № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса «Союз-2.1Б» с навигационным космическим аппаратом (КА) «Глонасс-М».

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1Б» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН.

Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2020 году с космодрома Плесецк. Предыдущий пуск «Союз-2» с северного космодрома был успешно проведен 20 февраля 2020 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с северного космодрома проведено 44 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1-а, 1-б и 1-в.

Ракета-носитель «Союз-2» пришла на смену ракетам «Союз-У», эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пуска РН «Союз-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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ВКС
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