16.03.2020 (22:26)

Десантники гвардейского десантно-штурмового Ульяновского соединения ВДВ завершили двухстороннее ротно - тактическое учение на полигоне «Тоцкий» Оренбургской области

В период с 11 по 13 марта на полигоне «Тоцкое» Оренбургской области, прошло двухстороннее ротно - тактическое учение подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, в ходе которого десантники выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению незаконных вооруженных формирований, с использованием современной бронетанковой техники БМД-2КУ.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, десантники совершили марш на штатной технике в район выполнения боевой задачи.

Заняв выгодные рубежи подразделения перешли в наступление, в ходе которого гвардейцы отработали уничтожение условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового и снайперского вооружения, при поддержке артиллерийской батареи 2С9 «Нона» и нанесли поражение противнику сосредоточенным огнем.

В ходе учения, основное внимание уделялось совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также ведению наступательного боя.

По завершению тактического учения были подведены итоги, обслужена техника и поставлена на хранение.

Всего в учении задействовано более 250 военнослужащих и 35 единиц боевой и специальной техники.

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