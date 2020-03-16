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16.03.2020 (22:18)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва прибыли в Юргу

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыли в город Юрга.

Участников комбинированного перехода, по сложившийся традиции, торжественно встретили военнослужащие Юргинского гарнизона, военный комиссар, представители администрации района и жители города.

В годы Великой Отечественной войны на Юргинском машиностроительном заводе было налажено производство орудий Д-25-С калибра 122-мм, которое было основным вооружением самоходной артиллерийской установки ИСУ-122С. Кроме этого, на заводе изготавливали корпуса для ротных и полковых минометов, стволы для легендарного танка Т-34.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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