16.03.2020 (22:00)

«ЮНАРМИЯ» пополнилась новобранцами из Нижегородской области

25 достойных юношей и девушек из города Выксы вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Церемония открытия началась с постановки, рассказывающей о существовании легендарного 46 гвардейского бомбардировочного авиационного полка, состоящего исключительно из одних женщин. Их называли «Ночным ведьмами». Летчицы совершили более 23 000 боевых вылетов. В небе они демонстрировали истинный героизм и настоящее бесстрашие, наводящие ужас на врага.

Многие из ребят целенаправленно шли в Юнармейцы. Новоиспеченный юнармеец Алексей Попов для себя решил, что свяжет свою дальнейшую жизнь с авиационным училищем. Впереди их ждет масса событий. Самые важные связаны с особенной для России датой - 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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