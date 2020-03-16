16.03.2020 (21:45)

Известный российский актер посетил парк «Патриот»

Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Анатольевич Маховиков посетил Музейный комплекс парка «Патриот» и ознакомился с уникальными экспозициями музея.

Наибольший интерес артиста кино и театра вызвала историческая экспозиция, где представлено свыше 300 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий.

«В Парке представлено большое количество современных демонстрационных площадок для музейной и новой военной техники, высочайшая концентрация военно-патриотических и спортивных развлечений, что, несомненно, делает этот Парк одним из интереснейших мест семейного и коллективного отдыха», - отметил Сергей Маховиков. Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья.

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