Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.03.2020 (21:45)

Известный российский актер посетил парк «Патриот»

Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Анатольевич Маховиков посетил Музейный комплекс парка «Патриот» и ознакомился с уникальными экспозициями музея.

Наибольший интерес артиста кино и театра вызвала историческая экспозиция, где представлено свыше 300 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий.

«В Парке представлено большое количество современных демонстрационных площадок для музейной и новой военной техники, высочайшая концентрация военно-патриотических и спортивных развлечений, что, несомненно, делает этот Парк одним из интереснейших мест семейного и коллективного отдыха», - отметил Сергей Маховиков. Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военный комиссариат Республики Карелия оцифровал документы более 27 тыс. участников Великой Отечественной войны
В парке Патриот родственникам псковских десантников показали кластер Воздушно-десантных войск
Парк «Патриот» встретил своих гостей в День защитника Отечества насыщенной программой
В парке «Патриот» состоялась российско-монгольская выставка «Все для фронта, все для Победы»

Метки:
Парк Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false