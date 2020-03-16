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16.03.2020 (21:42)

В Иркутском соединении РВСН отрабатывают маневренные действия на ракетных комплексах «Ярс»

В рамках учений пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Иркутского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения отрабатывают вводные по выходу на полевые позиции.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

Кроме того, в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках, подъемах, проходах через заграждения, а также условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.

Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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