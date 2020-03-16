16.03.2020 (21:37)

Свыше 7000 специалистов прошли подготовку по программам Союз молодых инженеров России

Более 7000 молодых специалистов, работающих на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, прошли через программы и проекты подготовки кадрового резерва ОПК, организованные Союзом молодых инженеров России. Об этом сообщил председатель СМИР Евгений Мирошниченко по итогам V Стратегического форума инженерно-управленческих кадров ОПК России «Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса».

«С 2015 года мы запустили ряд программ и проектов по развитию кадрового потенциала ОПК. В общей сложности через них прошли свыше 7000 молодых инженеров», - заявил Мирошниченко.

Он добавил, что при этом более 3000 молодых специалистов прошли курс обучения в школе инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России «Техноспецназ». Часть из них в дальнейшем получили карьерные повышения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса или создали малые инновационные компании, ставшие лидерами цифровизации отечественной промышленности.

По словам Мирошниченко, сегодня перед Союзом стоит задача мобилизации молодых инженеров ОПК России.

«Наша программа подготовки инженерно-управленческого кадрового резерва направлена на поиск и поддержку лучших, подготовленных, талантливых молодых специалистов для их направления в «горячие точки» цифровой трансформации народного хозяйства», - подчеркнул председатель СМИР.

Председатель Союза напомнил, что сегодня стартует первая смена ежегодной школы «Техноспецназ», которая будет посвящена государственной политике в области цифровой трансформации в ОПК. Еще две смены «Техноспецназа» в 2020 учебном году затронут темы лидерства, командообразования и личной эффективности, а также сквозных цифровых технологий.

Союз молодых инженеров России создан в 2014 году по инициативе коллегии ВПК РФ, ДОСААФ России, Минпромторга РФ и ведущих технических вузов страны, его цель – содействие в реализации цифровой трансформации промышленности через развитие кадрового потенциала оборонной отрасли. Союз объединяет профессиональное сообщество молодых специалистов предприятий ОПК и действует под организационным руководством коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.



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