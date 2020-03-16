16.03.2020 (21:11)
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
Так на одном из самых популярных конкурсов – на «Танковом биатлоне» – увеличится количество мишеней для поражения из пушки танка, прорабатываются несколько вариантов ведения огня. Появятся образцы новых танков.
В конкурсе «Авиадартс» в номинации истребительная авиация будет включен элемент «маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары».
На конкурсах «Отличники войсковой разведки», «Морской десант», «Десантный взвод» и «Полярная звезда» включен рукопашный бой.
Увеличена до 320 км протяженность маршрута конкурса «Военное ралли», который пройдет по территории двух государств: России и Монголии.
Изменения в правила конкурсов вносятся для их усложнения и повышения зрелищности.
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Метки:
АрМИ , Танковый биатлон , Авиадартс , Отличники войсковой разведки , Десантный взвод , Морской десант , Полярная звезда , Военное ралли